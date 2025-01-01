У волинському лісі два лосі європейські потрапили у «фотопастку». ВІДЕО

У волинському лісі два лосі європейські потрапили у «фотопастку». ВІДЕО
На Волині фотопастки зафіксували двох лосів європейських, які без поспіху гуляли нічним лісом.

Про це йдеться на сторінці Шацького національного природного парку.

На території Пульмівського лісництва, фотопастка зафіксувала унікальний момент — двох лосів європейських (Alces alces), які тихо пересувалися серед молодих насаджень у нічний час.

"Такі спостереження не лише підкреслюють природне багатство Полісся, а й дають науковцям важливі дані про шляхи пересування, сезонну активність та стан популяції цього виду, що перебуває під постійним моніторингом та охороною", - йдеться у дописі.


Теги: Волинь, Пульмівське лісництво, фотопастка, лосі
