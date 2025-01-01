У волинському лісі два лосі європейські потрапили у «фотопастку». ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
На Волині фотопастки зафіксували двох лосів європейських, які без поспіху гуляли нічним лісом.
Про це йдеться на сторінці Шацького національного природного парку.
На території Пульмівського лісництва, фотопастка зафіксувала унікальний момент — двох лосів європейських (Alces alces), які тихо пересувалися серед молодих насаджень у нічний час.
"Такі спостереження не лише підкреслюють природне багатство Полісся, а й дають науковцям важливі дані про шляхи пересування, сезонну активність та стан популяції цього виду, що перебуває під постійним моніторингом та охороною", - йдеться у дописі.
