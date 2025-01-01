У місті на Волині ввели карантин через скаженого кота





Про це розповів начальник відділу Держпродспоживслужби в області Сергій Войтюк, до ветеринарів звернулися власники тварини, - пише



"Їхній домашній кіт 6 вересня подряпав господиню, а 7 вересня господаря. 8 вересня тварина померла. Власники звернулись до ветеринарів. Лабораторними дослідженнями у тварини підтвердили сказ", — каже Сергій Войтюк.



Наразі власники тварини скеровані до медичного закладу, за спеціалізованою допомогою. В їхньому господарстві проведена дезінфекція. Домашніх тварин, які проживають у місті продовжують вакцинувати. Зі слів Сергія Войтюка, під час планової вакцинації, яку робили нещодавно у Камінь-Каширську, провакцинували 670 домашніх тварин.



Що робити у випадку покусу тварини, що ймовірно хвора на сказ

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.



Інфікована тварина змінює радикально свою модель поведінки. Якщо тварина дика — нетиповою є поява її в населених пунктах, оскільки здорова тварина зазвичай там не з'являється. Домашня тваринка може відмовитись від корму, має активне слиновиділення та агресію.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.



У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширську за рішенням протиепізоотичної комісії встановили карантинні обмеження тривалістю 2 місяці через виявлений випадок сказу у домашнього кота.Про це розповів начальник відділу Держпродспоживслужби в області, до ветеринарів звернулися власники тварини, - пише Суспільне "Їхній домашній кіт 6 вересня подряпав господиню, а 7 вересня господаря. 8 вересня тварина померла. Власники звернулись до ветеринарів. Лабораторними дослідженнями у тварини підтвердили сказ", — каже Сергій Войтюк.Наразі власники тварини скеровані до медичного закладу, за спеціалізованою допомогою. В їхньому господарстві проведена дезінфекція. Домашніх тварин, які проживають у місті продовжують вакцинувати. Зі слів Сергія Войтюка, під час планової вакцинації, яку робили нещодавно у Камінь-Каширську, провакцинували 670 домашніх тварин.У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.Інфікована тварина змінює радикально свою модель поведінки. Якщо тварина дика — нетиповою є поява її в населених пунктах, оскільки здорова тварина зазвичай там не з'являється. Домашня тваринка може відмовитись від корму, має активне слиновиділення та агресію.Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію