Уночі Польща закрила кордон із Білоруссю





Про це пише RMF24, повідомляє



Призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів.



Так, водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон у прикордонному пункті «Тересполь — Брест», а водії вантажівок — на автомобільному переході «Кукурики — Козловичі». Ще чотири прикордонні переходи були закриті й раніше.



Також більше не працюють три залізничні пункти для вантажних перевезень: «Кузниця Білостоцька — Гродно», «Семянувка — Свіслоч», «Тересполь — Брест».



«росія роками поводиться агресивно щодо всього світу, а останні дні продемонстрували агресію, спрямовану також проти Польщі. Ми вживаємо цих заходів заради безпеки наших громадян», — заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський під час виступу на кордоні в Тересполі.



У міністерстві наголосили, що повне призупинення прикордонного руху на пунктах пропуску через кордон стане «чітким сигналом про готовність Польщі вжити радикальних заходів у разі погіршення безпекової ситуації на кордоні».



Як пояснили у відомстві, через ризик продовження військових навчань «Захід-2025» призупинення прикордонного руху скасують лише після їхнього завершення. Кервінський запевнив, що кордон відкриють лише тоді, коли «ми будемо впевнені, що безпека поляків повністю гарантована».



Що відомо про навчання «Захід-2025»?



«Захід-2025» — це планові російсько-білоруські спільні військові навчання, які відбудуться в Білорусі 12–16 вересня 2025 року.



У квітні президент України Володимир Зеленський заявив про можливу загрозу з території Білорусі під прикриттям військових навчань цього літа. Пізніше в Білорусі заявили про перенесення основних маневрів навчань «Захід-2025» углиб країни для «зниження напруженості».



На початку серпня до Білорусі на навчання почали прибувати російські військові. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначав, що точну кількість окупантів, які прибули, визначити складно. Проте, за його словами, ця кількість незначна.



Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попереджав про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня, коли розпочнуться навчання «Захід-2025».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025».Про це пише RMF24, повідомляє Громадське Призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів.Так, водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон у прикордонному пункті «Тересполь — Брест», а водії вантажівок — на автомобільному переході «Кукурики — Козловичі». Ще чотири прикордонні переходи були закриті й раніше.Також більше не працюють три залізничні пункти для вантажних перевезень: «Кузниця Білостоцька — Гродно», «Семянувка — Свіслоч», «Тересполь — Брест».«росія роками поводиться агресивно щодо всього світу, а останні дні продемонстрували агресію, спрямовану також проти Польщі. Ми вживаємо цих заходів заради безпеки наших громадян», — заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський під час виступу на кордоні в Тересполі.У міністерстві наголосили, що повне призупинення прикордонного руху на пунктах пропуску через кордон стане «чітким сигналом про готовність Польщі вжити радикальних заходів у разі погіршення безпекової ситуації на кордоні».Як пояснили у відомстві, через ризик продовження військових навчань «Захід-2025» призупинення прикордонного руху скасують лише після їхнього завершення. Кервінський запевнив, що кордон відкриють лише тоді, коли «ми будемо впевнені, що безпека поляків повністю гарантована».«Захід-2025» — це планові російсько-білоруські спільні військові навчання, які відбудуться в Білорусі 12–16 вересня 2025 року.У квітні президент України Володимир Зеленський заявив про можливу загрозу з території Білорусі під прикриттям військових навчань цього літа. Пізніше в Білорусі заявили про перенесення основних маневрів навчань «Захід-2025» углиб країни для «зниження напруженості».На початку серпня до Білорусі на навчання почали прибувати російські військові. Речник Державної прикордонної службизазначав, що точну кількість окупантів, які прибули, визначити складно. Проте, за його словами, ця кількість незначна.Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Міноборонипопереджав про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня, коли розпочнуться навчання «Захід-2025».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію