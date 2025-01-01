У громаді біля Луцька прощаються із Героєм Григорієм Музичуком

У Боратинській громаді неподалік Луцька сьогодні, 12 вересня, відбудеться поховання Захисника УкраїниПро це у фейсбуці повідомила Боратинська сільрада.Із сумом у сільраді повідомили, що Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати. 44-річний житель села Лаврів Григорій Музичук загинув 8 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Диліївка Краматорського району Донецької області.Поховання загиблого Захисника відбудеться сьогодні, 12 вересня.О 10:30 жалобний кортеж вирушить з моргу міста Луцька.Об 11:00 розпочнеться заупокійна служба в Свято-Покровській церкві в селі Лаврів.По завершенню служби відбудеться поховання на місцевому кладовищі.«Закликаємо жителів громади вшанувати пам’ять загиблого та гідно провести бійця в останню путь. Вічна пам’ять, честь і слава Герою!» - закликали у громаді.