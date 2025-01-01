ТОП-5 помилок власників AirPods і як їх уникнути





1. Невикористання функції “Локатор”

Багато власників навіть не налаштовують Find My на своїх AirPods, а потім гублять їх без можливості відстеження. Щоб значно підвищити шанси знайти втрачені навушники, слід одразу активувати функцію “Локатор” у налаштуваннях iPhone.



2. Відсутність захисного чохла

Чимало користувачів носять кейс від AirPods у кишені чи сумці без додаткового захисту, що часто стає причиною появи подряпин, тріщин, а іноді навіть механічних пошкоджень гнізда зарядки. Уникнути цього дуже просто: достатньо користуватися силіконовими або пластиковими чохлами, віддавати перевагу моделям із карабіном для більшої зручності та намагатися уникати падінь чи контакту з гострими предметами. У Foxtrot представлений широкий асортимент аксесуарів, серед яких легко підібрати оптимальний варіант під свій стиль і потреби.



3. Перезарядка навушників

Дехто звик залишати кейс на зарядці постійно, що з часом негативно впливає на акумулятор. Уникнути цього можна, дотримуючись кількох простих правил: заряджайте навушники, коли рівень батареї зменшується. Не слід також й використовувати дешеві кабелі й адаптери, краще обирайте оригінальні аксесуари, які завжди можна придбати у Foxtrot.



4. Недбале очищення

AirPods перебувають у постійному контакті зі шкірою, волоссям і навколишнім середовищем, тому швидко забруднюються. Нерідко власники чистять їх гострими предметами або агресивною хімією, що пошкоджує поверхню й акустику. Щоб уникнути таких проблем, очищуйте навушники м’якою сухою тканиною або спеціальними серветками. Для сіток динаміків використовуйте ватні палички чи м’яку щіточку. Так ви збережете і зовнішній вигляд, і якість звучання.



5. Використання у невідповідних умовах

AirPods не призначені для купання, тренувань під сильним дощем чи занурення у воду. Надмірна вологість або пил можуть призвести до серйозних пошкоджень. Користуйтеся навушниками у безпечних умовах. Якщо ви часто займаєтесь спортом, краще обрати модель із підвищеним захистом від вологи, яку легко знайти в асортименті Foxtrot.



Чому варто придбати AirPods саме у Foxtrot

Foxtrot вже багато років є одним із найбільш надійних рітейлерів техніки в Україні. Клієнти цінують:



широкий вибір — від оригінальних AirPods до захисних аксесуарів;

гарантію та офіційний сервіс — кожна покупка захищена;

вигідні умови — акції, розстрочка, бонусні програми;

зручність — мережа магазинів по всій країні та швидка доставка.

Завдяки цьому ви отримуєте не лише товар, а й впевненість у його якості та підтримці.



Висновок

AirPods — це сучасний і надійний аксесуар, який робить життя зручнішим. Але навіть найтехнологічніший пристрій потребує дбайливого ставлення. Уникаючи поширених помилок, ви значно подовжите термін служби своїх навушників і збережете їхній бездоганний вигляд.



У каталогах Foxtrot представлений широкий вибір оригінальної техніки Apple та корисних аксесуарів, які допоможуть захистити ваші AirPods і зробити користу

