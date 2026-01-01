Підвищення ціни на проїзд у тролейбусах: лучан запрошують на публічне обговорення





Про це пише



Лучан запрошують на обговорення проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про вартість проїзду в міському електричному транспорті (тролейбусі)». Документ передбачає підвищення ціни на проїзд у тролейбусах у Луцьку з 8 до 12 грн.



Під час зустрічі, яка відбудеться у п’ятницю, 13 березня, о 15:00 у актовому залі КП «Луцьке підприємство електротранспорту» представлять проєкт рішення та обговорять зміну тарифу.



Наразі документу ще немає в публічному доступі.

