Підвищення ціни на проїзд у тролейбусах: лучан запрошують на публічне обговорення
Сьогодні, 18:06
У Луцьку можуть підняти вартість проїзду у міських тролейбусах до 12 грн. Це питання винесуть на публічне обговорення.
Про це пише misto.media.
Лучан запрошують на обговорення проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про вартість проїзду в міському електричному транспорті (тролейбусі)». Документ передбачає підвищення ціни на проїзд у тролейбусах у Луцьку з 8 до 12 грн.
Під час зустрічі, яка відбудеться у п’ятницю, 13 березня, о 15:00 у актовому залі КП «Луцьке підприємство електротранспорту» представлять проєкт рішення та обговорять зміну тарифу.
Наразі документу ще немає в публічному доступі.
