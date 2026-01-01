Матюкалася при дітях, ображала колегу і батьків: логопединю з Волині відсторонили від роботи





Наразі педагогиня перебуває на лікарняному, розповів виконувач обов’язків начальника управління гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради Сергій Лукашук, - пише



Як розповіла матір одного з учнів 2-Б класу, який став свідком скандалу, конфлікт з логопединею тривав два дні. Жінка попросила не називати її імені. З її слів, 4 березня вона прийшла до школи, щоб забрати дитину додому і почула з класу крики і лайку.



"Були дуже гучні та агресивні крики вчителя-логопеда у бік нашої вчительки", — каже матір другокласника. — Діти, які були свідками цієї ситуації, злякалися і були у шоковому стані від побаченого та почутого".



За словами очевидців, логопединя висловлювалася образливо на адресу вчительки молодших класів та її чоловіка, який загинув на початку року на війні.



Також матір другокласника додала, що написала заяву про відмову від занять її дитини з логопедом. Такі ж заяви написали і інші батьки учнів 2-Б класу, які 5 березня прийшли до школи і теж стали свідками "неадекватної поведінки" логопедині.



Вчителька молодших класів від коментарів щодо ситуації відмовилася. Логопедка у телефонній розмові з журналістами спочатку погодилася надати коментар журналістам, однак згодом повідомила, що не коментуватиме ситуацію через хворобу.



Що про конфлікт у школі кажуть в поліції

У поліції підтвердили, що 4 та 5 березня їх викликали до навчального закладу. Зі слів начальниці сектору дотримання прав людини районного управління поліції Віти Мартинюк, правоохоронці зафіксували подію та склали матеріали за двома статтями.



"Відбувається розслідування за зверненнями учасників конфлікту за фактом побоїв (ч 1 ст. 126 Кримінального кодексу україни) та за дрібне хуліганство (ст. 173 Адміністративного кодексу).

Віта Мартинюк додала, що усі матеріали наразі скеровані до суду.

