Волинянка дебютувала на чемпіонаті України та здобула «срібло»

Волинянка дебютувала на чемпіонаті України та здобула «срібло»
Спортсменка з Волині дебютувала на чемпіонаті України та завоювала срібну медаль.

Про це повідомив тренер спортсменки Олег Хом'як.

Представниця Волині Лавренко Тетяна на своєму дебютному чемпіонаті України з класичного жиму лежачи здобула срібну медаль у ваговій категорії до 57 кг з результатом 80 кг.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Тетяна Лавренко, Олег Хом'як, спорт, жим лежачи, чемпіонат України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як правильно вирощувати огірки в парниках. Поради господарів із Волині
Сьогодні, 09:04
Волинянка дебютувала на чемпіонаті України та здобула «срібло»
Сьогодні, 08:25
Доставка боєприпасів, ліків, їжі і порятунок воїна: одне завдання робота зі 100 ОМБр
Сьогодні, 07:32
Енергопідтримка: Луцьк отримав від Німеччини 4 високоефектифних газових котли
Сьогодні, 05:28
ЗСУ прорвали лінію фронту та просунулися на 10 км на Дніпропетровщині
Сьогодні, 03:42
Медіа
відео
1/8