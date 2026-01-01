Волинянка дебютувала на чемпіонаті України та здобула «срібло»





Про це повідомив тренер спортсменки Олег Хом'як.



Представниця Волині Лавренко Тетяна на своєму дебютному чемпіонаті України з класичного жиму лежачи здобула срібну медаль у ваговій категорії до 57 кг з результатом 80 кг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсменка з Волині дебютувала на чемпіонаті України та завоювала срібну медаль.Про це повідомив тренер спортсменкиПредставниця Волиніна своєму дебютному чемпіонаті України з класичного жиму лежачи здобула срібну медаль у ваговій категорії до 57 кг з результатом 80 кг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію