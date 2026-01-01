Волинянка дебютувала на чемпіонаті України та здобула «срібло»
Сьогодні, 08:25
Спортсменка з Волині дебютувала на чемпіонаті України та завоювала срібну медаль.
Про це повідомив тренер спортсменки Олег Хом'як.
Представниця Волині Лавренко Тетяна на своєму дебютному чемпіонаті України з класичного жиму лежачи здобула срібну медаль у ваговій категорії до 57 кг з результатом 80 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив тренер спортсменки Олег Хом'як.
Представниця Волині Лавренко Тетяна на своєму дебютному чемпіонаті України з класичного жиму лежачи здобула срібну медаль у ваговій категорії до 57 кг з результатом 80 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка дебютувала на чемпіонаті України та здобула «срібло»
Сьогодні, 08:25
Доставка боєприпасів, ліків, їжі і порятунок воїна: одне завдання робота зі 100 ОМБр
Сьогодні, 07:32