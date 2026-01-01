Посівна кампанія на Волині почалася із запізненням

весняна посівна кампанія на Волині стартує із запізненням. Наразі область розпочала активну фазу весняних польових робіт: аграрії проводять перше підживлення озимих культур на площі 65 тисяч гектарів.



Про це в програмі "Тема дня" на "Українському радіо. Луцьк" розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко, пише



"Зокрема підживлено 40 тисяч гектарів озимої пшениці та 25 тисяч гектарів ріпаку. З настанням більш сприятливих погодних умов буде розпочато посів ярих культур, яких планується посіяти більше, як 120 тисяч гектарів", — зазначив посадовець.



Озимина перезимувала добре, говорить Юрій Юрченко, оскільки посіви були захищені від перепадів температур сніговим покривом і моноліти показують гарні результати після розтанення снігу.



Посадовець розповів, що з настанням сприятливих погодніх умов аграрії сіятимуть ранні ярі зернові й технічні культури.



"Є на полях поодинокі скупчення води, але швидко сходять. Де не сонячна сторона, ще спостерігається невелика кількість снігу. Погодні умови кардинально не змінюють роботу. Це означає, що з настанням сприятливих погодних аграрії будуть працювати трошки інтенсивніше, але все буде посіяно в строки, які заплановані", — сказав він.



Зі слів Юрія Юрченка, під урожай 2026 року волинські аграрії посіяли на 10 тисяч гектарів більше озимини, ніж торік.



"В нас ріпак посіяний на рівні минулого року, навіть більше на 3 тисячі гектарів. Соя — рівень минулого року, соняшник також. Трошки буде збільшено площу під посів цукрового буряку, бо у зв'язку з модернізацією нашого заводу буде збільшено і це незначна частина під посів цукрового буряку", — додав посадовець.



Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко зазначив, що прогнозована посівна площа сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств області — 585 тисяч гектарів.



