«Уважно до тривог»: РФ може готувати новий новий обстріл, - РНБО

«Уважно до тривог»: РФ може готувати новий новий обстріл, - РНБО
Російська Федерація у найближчі дні може готувати новий масований обстріл по території України. Тому у РНБО закликали уважно реагувати на сигнали повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка.

"Ворог може готувати обстріл, тому будьте уважні до тривог", - зазначив Коваленко.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, варто бути особливо уважним у найближчі дні.

Масовані удари по Україні
Російські війська в останні місяці збільшили інтенсивність масованих комбінованих ударів з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Серед ключових цілей росіян – об'єкти енергетичної інфраструктури, водопостачання тощо.

Тієї ночі війська РФ випустили по Україні 29 ракет, більшість з яких була балістика, а також 480 безпілотників.

Найбільші удари прийшлись по Києву, Дніпру та Харкову. Також під ударами була Житомирщина та Вінничина, й інші регіони країни. Відомо, що серед жертв та постраждалих є діти.

Також через удари росіян по інфраструктурі пошкоджено кілька портів, у цілях безпеки вночі зупинялось близько 20 потягів.

Того ж дня від удару балістикою по багатоповерхівці у Харкові спалахнула пожежа. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них діти. Також пошкоджено будинок, розташований поруч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США на місяць скасували санкції проти Росії щодо нафти на танкерах
Сьогодні, 09:44
Посівна кампанія на Волині почалася із запізненням
Сьогодні, 09:30
«Уважно до тривог»: РФ може готувати новий новий обстріл, - РНБО
Сьогодні, 09:20
У Луцьку температура повітря побила рекорд 25-річної давнини
Сьогодні, 09:11
У Луцькій дитячій поліклініці відкрили зал фізичної терапії. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Медіа
відео
1/8