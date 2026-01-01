«Уважно до тривог»: РФ може готувати новий новий обстріл, - РНБО





Про це повідомляє Андрія Коваленка.



"Ворог може готувати обстріл, тому будьте уважні до тривог", - зазначив Коваленко.



За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, варто бути особливо уважним у найближчі дні.



Масовані удари по Україні

Російські війська в останні місяці збільшили інтенсивність масованих комбінованих ударів з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Серед ключових цілей росіян – об'єкти енергетичної інфраструктури, водопостачання тощо.



Тієї ночі війська РФ випустили по Україні 29 ракет, більшість з яких була балістика, а також 480 безпілотників.



Найбільші удари прийшлись по Києву, Дніпру та Харкову. Також під ударами була Житомирщина та Вінничина, й інші регіони країни. Відомо, що серед жертв та постраждалих є діти.



Також через удари росіян по інфраструктурі пошкоджено кілька портів, у цілях безпеки вночі зупинялось близько 20 потягів.



Того ж дня від удару балістикою по багатоповерхівці у Харкові спалахнула пожежа. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них діти. Також пошкоджено будинок, розташований поруч.

