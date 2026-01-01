У Луцькій дитячій поліклініці відкрили зал фізичної терапії. ВІДЕО





Про це розповіла директорка комунального підприємства Оксана Лєщинська. З її слів, на проєктно-кошторисну документацію та ремонт приміщення з міського бюджету витратили півтора мільйона гривень, - пише



"Басейн був розрахований для водолікування мам з дітьми грудного віку, але він застарів, — сказала Оксана Лєщинська. — Була потреба створення великого залу фізичної терапії, з вентиляцією, з новітньою технологією, з дзеркальним відображенням тих вправ і рухів, які будуть виконувати діти".



Як зазначила Оксана Лєщинська, коштом медзакладу придбали шведську стінку, яку встановлять незабаром, інше устаткування та тренажери у відділенні є.



Як працює відділення реабілітації

Володимиру — 6 років. Хлопчик має вроджену дисплазію кульшових суглобів, розповідає тато Ігор. Сьогодні разом з сином він прийшов на друге заняття.



"Він спочатку ходив у стременах. Зараз пішов до школи і почали ніжки крутити, почалась їх деформація. Записали, він тільки тиждень ходить, але результат вже на одну ніжку є, — каже Ігор Карпук. — Йому подобається. В нього є стимул, бо сказав, якщо будуть ніжки рівні, ми купимо ролики".



Вправи, які роблять діти в залі фізичної реабілітації, спрямовані на укріплення м’язів тіла, говорить асистентка фізичного терапевта Мирослава Герасимяк.





"Укріплення ніг, всіх м’язів спини, рук. Акцент робиться на підошву. Вчимо діток ходити на носочках, на п’яточках, на зовнішньому краю. Вводимо гру. Також є вправи, які розвивають координацію рухів у дітей", — каже асистентка.



Відділення реабілітації Луцької міської дитячої поліклініки працює шість днів на тиждень. За індивідуальним графіком з фахівцями займається понад 100 дітей віком до 18 років, розповідає завідувачка відділення Світлана Гнатів.



"Працюємо з дітьми, які мають неврологічну симптоматику і порушення опорно-рухового апарату, — говорить Світлана Гнатів. — У нашому відділенні є фізичні терапевти, ерготерапевти, також терапевти мови і мовлення, клінічні психологи. Тому до нас звертаються діти, які мають затримку мовленнєвого розвитку".



За словами директорки Луцької міської дитячої поліклініки, потрапити до залу фізичної терапії можна за електронним направленням від лікаря-педіатра, невролога або ортопеда.





