В Україні хочуть змінити правила для водіїв 65+





Про це йдеться у законопроєкті №8082 про внесення змін до закону України "Про дорожній рух", який зареєстровано у Верховна Рада України, - пише



Проєкт закону передбачає, що після досягнення 65 років водії будуть зобов’язані регулярно підтверджувати придатність до керування транспортом. Зокрема, їм доведеться кожні п’ять років проходити медичний огляд і оновлювати водійське посвідчення. Окрім стандартної перевірки здоров’я, передбачені також тести на когнітивні здібності — оперативну пам’ять, швидкість реакції та концентрацію уваги.



Для водіїв віком від 70 років пропонується скоротити максимальний строк дії посвідчення до двох років. У свою чергу особи, яким виповнилося 75 років, повинні будуть проходити медичний огляд щороку та регулярно оновлювати водійські документи.



Також у документі йдеться, що запропоновані зміни стосуватимуться не лише нових посвідчень водія, а й тих документів, які були видані раніше. Так, у разі ухвалення закону нові правила поширюватимуться на всіх водіїв відповідного віку.



Окрім вікових обмежень, законопроєкт також уточнює загальні правила отримання права на керування транспортними засобами. Зокрема, документ визначає, що посвідчення водія підтверджує право керувати транспортом певної категорії та видається на встановлений строк, а порядок видачі та обміну таких посвідчень має визначатися урядом.



Проєкт закону також деталізує категорії транспортних засобів і вікові вимоги для отримання водійських прав. Зокрема, керувати мопедами та легкими мотоциклами можна буде з 16 років, автомобілями — з 18 років, а окремими видами вантажного та пасажирського транспорту — з 21 або 24 років залежно від категорії.



Документ визначає і строки дії посвідчень водія. Так, для більшості легкових транспортних засобів право на керування надається на 10 років, тоді як для вантажного та пасажирського транспорту — на 5 років. Водночас для осіб, які отримують посвідчення водія вперше, воно діятиме лише два роки.



Крім того, законопроєкт передбачає нові правила обміну посвідчення водія, підстави для призупинення або припинення права на керування транспортом, а також процедури відновлення цього права. Усі дані про водіїв і їхні посвідчення мають фіксуватися у Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ.



У разі ухвалення документ набуде чинності через шість місяців після його офіційного опублікування. При цьому посвідчення водія, видані до набрання чинності законом, залишатимуться чинними до 19 січня 2033 року та можуть бути обміняні на нові відповідно до оновлених категорій транспортних засобів.



Раніше Фокус писав, що в Україні розглядали можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв, накопичення яких може призвести до позбавлення права керування транспортом. Окрім цього, законодавчі ініціативи передбачають підвищення штрафів за перевищення швидкості та зменшення допустимої похибки перевищення з 20 до 10 км/год, як це практикується у більшості європейських країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає запровадження вікових обмежень для водіїв та зміну порядку видачі і дії посвідчень водія. Зокрема, документ пропонує регулярні медичні огляди для водіїв старшого віку та скорочення строку дії їхніх водійських прав.Про це йдеться у законопроєкті №8082 про внесення змін до закону України "Про дорожній рух", який зареєстровано у Верховна Рада України, - пише "Факти" Проєкт закону передбачає, що після досягнення 65 років водії будуть зобов’язані регулярно підтверджувати придатність до керування транспортом. Зокрема, їм доведеться кожні п’ять років проходити медичний огляд і оновлювати водійське посвідчення. Окрім стандартної перевірки здоров’я, передбачені також тести на когнітивні здібності — оперативну пам’ять, швидкість реакції та концентрацію уваги.Для водіїв віком від 70 років пропонується скоротити максимальний строк дії посвідчення до двох років. У свою чергу особи, яким виповнилося 75 років, повинні будуть проходити медичний огляд щороку та регулярно оновлювати водійські документи.Також у документі йдеться, що запропоновані зміни стосуватимуться не лише нових посвідчень водія, а й тих документів, які були видані раніше. Так, у разі ухвалення закону нові правила поширюватимуться на всіх водіїв відповідного віку.Окрім вікових обмежень, законопроєкт також уточнює загальні правила отримання права на керування транспортними засобами. Зокрема, документ визначає, що посвідчення водія підтверджує право керувати транспортом певної категорії та видається на встановлений строк, а порядок видачі та обміну таких посвідчень має визначатися урядом.Проєкт закону також деталізує категорії транспортних засобів і вікові вимоги для отримання водійських прав. Зокрема, керувати мопедами та легкими мотоциклами можна буде з 16 років, автомобілями — з 18 років, а окремими видами вантажного та пасажирського транспорту — з 21 або 24 років залежно від категорії.Документ визначає і строки дії посвідчень водія. Так, для більшості легкових транспортних засобів право на керування надається на 10 років, тоді як для вантажного та пасажирського транспорту — на 5 років. Водночас для осіб, які отримують посвідчення водія вперше, воно діятиме лише два роки.Крім того, законопроєкт передбачає нові правила обміну посвідчення водія, підстави для призупинення або припинення права на керування транспортом, а також процедури відновлення цього права. Усі дані про водіїв і їхні посвідчення мають фіксуватися у Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ.У разі ухвалення документ набуде чинності через шість місяців після його офіційного опублікування. При цьому посвідчення водія, видані до набрання чинності законом, залишатимуться чинними до 19 січня 2033 року та можуть бути обміняні на нові відповідно до оновлених категорій транспортних засобів.Раніше Фокус писав, що в Україні розглядали можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв, накопичення яких може призвести до позбавлення права керування транспортом. Окрім цього, законодавчі ініціативи передбачають підвищення штрафів за перевищення швидкості та зменшення допустимої похибки перевищення з 20 до 10 км/год, як це практикується у більшості європейських країн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію