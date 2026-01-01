Україна першою у світі відкриває доступ до бойових даних для навчання ШІ
Сьогодні, 03:41
Україна стала першою державою у світі, яка надала партнерам доступ до тренування моделей штучного інтелекту для безпілотників на основі автентичного досвіду бойових дій.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
"Відкриваємо для партнерів доступ до тренування AI-моделей на основі реальних даних з поля бою. Вперше у світі. Уряд ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами. Україна відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних. У сучасній війні ми маємо перемагати росію в кожному технологічному циклі. Штучний інтелект — один із ключових напрямів цієї конкуренції", - йдеться у дописі.
Також міністр оборони зазначив, що майбутнє війни — за автономними системами і насамперед потрібно підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою.
Ключ до цього — якісні дані для навчання нейромереж.
Саме тому на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну AI-платформу, яка дає змогу:
— безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;
— працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;
— використовувати дані, які постійно оновлюються.
Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.
Міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій.
"Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці.
Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна — швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту. Ми готові працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.
