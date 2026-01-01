Україна першою у світі відкриває доступ до бойових даних для навчання ШІ

Україна стала першою державою у світі, яка надала партнерам доступ до тренування моделей штучного інтелекту для безпілотників на основі автентичного досвіду бойових дій.Про це повідомив міністр оборони України"Відкриваємо для партнерів доступ до тренування AI-моделей на основі реальних даних з поля бою. Вперше у світі. Уряд ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами. Україна відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних. У сучасній війні ми маємо перемагати росію в кожному технологічному циклі. Штучний інтелект — один із ключових напрямів цієї конкуренції", - йдеться у дописі.Також міністр оборони зазначив, що майбутнє війни — за автономними системами і насамперед потрібно підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою.Ключ до цього — якісні дані для навчання нейромереж.Саме тому на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну AI-платформу, яка дає змогу:— безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;— працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;— використовувати дані, які постійно оновлюються.Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.Міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій."Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці.Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна — швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту. Ми готові працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.