На Волині знайшли кулемет від літака, який розбився 70-років тому

У Маневицький краєзнавчий музей передали новий експонат - знайдений кулемет від літака, який розбився на Волині.Про це повідомив директор музеюВ Маневицький краєзнавчий музей надійшов музейний предмет який є свідком 70 річної локальної події на Маневиччині, а нині проходить наукову інвентаризацію. Кулемет пролежав в багнюці більше 70 років за 300 метрів від вирви куди впав літак."Будемо дуже раді, якщо хтось відгукнеться та доповнить новими дослідженнями, спогадами жителів навколишніх сіл, а військові експерти про тип кулемета", - написав директор музею.Авіакатастрофа між селами Замостя та Лишнівка (1950-і роки) - маловідома локальна подія Маневиччини.Інформація про падіння радянського військового літака, у районі між селами Лишнівка та Замостя в урочищі Порохниця, в першій половині 1950 років (найчастіше вказується 1952 рік), здебільшого базується на спогадах місцевих старожилів та краєзнавчих дослідженнях, оскільки військові архіви СРСР того часу були суворо засекречені. Документальних підтверджень у відкритому доступі вкрай мало.Місце падіння миттєво було оточене військовими підрозділами КДБ та внутрішніх військ. Мешканцям села суворо заборонялося наближатися до об’єкта, а будь-які згадки про інцидент припинялися. За спогадами уламки літака вивозили вантажівками під покровом ночі протягом кількох тижнів. Місцеві мешканці знаходили деталі обшивки та металеві елементи, які пізніше використовувалися в господарстві.Причиною секретності, на мою думку є те, що на той період на Волинському Поліссі активно діяли загони УПА, тому будь – які втрати радянської авіації в цьому регіоні приховувалися, щоб не створювати вигляду вразливості армії перед повстанцями.Аварійна посадка, або падіння винищувача. Літак загорівся в повітрі та впав у болотисту місцевість лісового масиву, в урочищі Порохниця неподалік села Замостя. Екіпаж загинув. Ймовірно це був стратегічний бомбардувальник, або важкий транспортний літак (місцеві згадують про «величезну машину»).