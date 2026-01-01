У Луцьку температура повітря побила рекорд 25-річної давнини

У Луцьку температура повітря побила рекорд 25-річної давнини
У Луцьку вчора, 12 березня, синоптики вчергове зареєстрували рекорд максимальної температури повітря.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За даними спостережень метеостанції, 12 березня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +17,7°С.

Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2001 році і становило +15,6°С.

