У Луцьку температура повітря побила рекорд 25-річної давнини

максимальної температури повітря.



Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



За даними спостережень метеостанції, 12 березня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +17,7°С.



Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2001 році і становило +15,6°С.





