У Луцьку температура повітря побила рекорд 25-річної давнини
Сьогодні, 09:11
У Луцьку вчора, 12 березня, синоптики вчергове зареєстрували рекорд максимальної температури повітря.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними спостережень метеостанції, 12 березня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +17,7°С.
Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2001 році і становило +15,6°С.
