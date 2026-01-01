«Працювати неможливо взагалі»: як зростання вартості пального впливає на аграріїв та фермерів Волині





Журналісти сайту новини Волині



«У Волинській області планується близько 585 тисяч гектарів посівних площ і всі вони будуть засіяні. Собівартість, звісно, виросте, але що буде з цінами на зерно на ринку — зараз сказати складно. Думаю, цього ніхто поки не може спрогнозувати», — пояснив Юрченко.



Проте фермери, особливо ті, хто працює самостійно та тримає велику худобу, налаштовані більш критично. Вони кажуть, що подорожчання дизеля суттєво впливає на їхні витрати та економічну вигоду.



Абульфат Худієв, підприємець і керівник фермерського господарства, яке займається тваринництвом та вирощуванням зернових культур, розповів журналістам сайту новини Волині ВСН, що з теперішніми цінами працювати практично неможливо. Він навіть розглядає варіант обмежити посівну цього року, оскільки витрати на пальне значно зросли, а попередні запаси не робилися.



«Зараз взагалі працювати неможливо. Дизель коштує 75 гривень за літр. За такими витратами вигідніше купити готовий корм, ніж робити все самому.



Розглядаю варіант робити не всю посівну, а лише частину, бо купити готовий корм дешевше, ніж вкладати кошти у дороге пальне».



Подібної думки дотримується Микола Дорош із Любешівського району, який тримає велику рогату худобу і отримує прибуток від продажу молочних продуктів. Він пояснив, що купувати пальне зараз можливо, проте знайти кошти на це складно:



«Ніяких запасів заздалегідь не робили, купуємо зараз за тією ціною, що є. Знайти пальне не проблема, а от гроші на нього — це вже виклик.



Ціна на молоко зараз близько 9 гривень за літр, раніше була 11. Логістика робить її нижчою, а витрати на пальне і добрива ростуть.Ризики великі: витрати високі, а ціна нашої продукції низька».



Більш лояльно до ситуації ставиться Петро Карбовський, який з середини 2000-х розвиває власне фермерське господарство. Він розповів журналістам ВСН, що попри дорожче пальне, основні роботи з посівної підготовлені, а запаси пального робилися лише частково:



«На гектар іде приблизно 100 літрів пального. Для оранки — близько 20 літрів на гектар, залежно від техніки. Запаси пального робили слабо, але все йде за планом: насіння та добрива закуплені раніше, тому роботи відкладати не будемо.



Щодо цін на продукцію — ще рано переглядати, зараз ціни на третій клас пшениці становлять 9 450 грн за тонну. Можливо, трохи щось продамо, бо є кредитне навантаження, але серйозних змін поки що не плануємо».



Таким чином, високі ціни на дизель на Волині створюють серйозні фінансові виклики для фермерів, особливо тих, хто спеціалізується на тваринництві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію