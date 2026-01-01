Відзавтра дорожчає проїзд у рожищенських маршрутках
Сьогодні, 21:46
З 12 березня в окремих маршрутках, які курсують між містами Рожище та Луцьк, подорожчає проїзд.
Про це ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
До прикладу у маршрутці "Луцьк-Топільне", яка курсує через Рожище розміщене оголошення, де вказано: проїзд з 12 березня стане дорожчим.
Негласно про це кажуть і водії інших маршруток.
Проте наскільки зросте проїзд, керманичі не розповсюджуються.
Кажуть: "Дізнаєтеся завтра".
Аргументують вони подорожчання тим, що вже багато років тариф на проїзд залишався незмінним. До слова дорога до Луцька із Рожищ вартує 45 гривень. А по місту Рожище 10-15 гривень.
З тих пір піднялася зарплата, здорожчали запчастини, а останнє, що таки змусило піти на цей крок - суттєве здорочання пального в останній час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
До прикладу у маршрутці "Луцьк-Топільне", яка курсує через Рожище розміщене оголошення, де вказано: проїзд з 12 березня стане дорожчим.
Негласно про це кажуть і водії інших маршруток.
Проте наскільки зросте проїзд, керманичі не розповсюджуються.
Кажуть: "Дізнаєтеся завтра".
Аргументують вони подорожчання тим, що вже багато років тариф на проїзд залишався незмінним. До слова дорога до Луцька із Рожищ вартує 45 гривень. А по місту Рожище 10-15 гривень.
З тих пір піднялася зарплата, здорожчали запчастини, а останнє, що таки змусило піти на цей крок - суттєве здорочання пального в останній час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В обласній дитячій лікарні планують облаштувати сімейну кімнату
Сьогодні, 22:12
Відзавтра дорожчає проїзд у рожищенських маршрутках
Сьогодні, 21:46
На що звертати увагу при виборі хорошого аромадифузора?
Сьогодні, 21:30
«Працювати неможливо взагалі»: як зростання вартості пального впливає на аграріїв та фермерів Волині
Сьогодні, 21:15