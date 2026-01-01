Відзавтра дорожчає проїзд у рожищенських маршрутках

Відзавтра дорожчає проїзд у рожищенських маршрутках
З 12 березня в окремих маршрутках, які курсують між містами Рожище та Луцьк, подорожчає проїзд.

Про це ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

До прикладу у маршрутці "Луцьк-Топільне", яка курсує через Рожище розміщене оголошення, де вказано: проїзд з 12 березня стане дорожчим.

Негласно про це кажуть і водії інших маршруток.

Проте наскільки зросте проїзд, керманичі не розповсюджуються.

Кажуть: "Дізнаєтеся завтра".

Аргументують вони подорожчання тим, що вже багато років тариф на проїзд залишався незмінним. До слова дорога до Луцька із Рожищ вартує 45 гривень. А по місту Рожище 10-15 гривень.
З тих пір піднялася зарплата, здорожчали запчастини, а останнє, що таки змусило піти на цей крок - суттєве здорочання пального в останній час.




