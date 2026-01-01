В обласній дитячій лікарні планують облаштувати сімейну кімнату





Про це повідомляє



Ідея створення такої кімнати виникла через те, що родини часто змушені тижнями або місяцями перебувати поруч із дитиною в медичному закладі, а через фінансові труднощі не завжди можуть дозволити собі проживання в готелях чи хостелах.



Що планують зробити

Попередньо проєкт передбачає облаштування простору площею майже 180 квадратних метрів.



У сімейній кімнаті планують зробити:



чотири великі спальні кімнати;



три кімнати відпочинку для батьків;



вітальню;



ігрову зону;



сучасну кухню.



Окрім того, у просторі працюватимуть психологи та адміністратори, які допомагатимуть батькам у складний період, підтримуватимуть їх та створюватимуть комфортну атмосферу.



Волинська обласна дитяча лікарня — єдина надкластерна лікарня в області, де лікуються найменші пацієнти, функціонують чотири реанімації, онкогематологія тощо. Тут лікують немовлят із вродженими вадами, які потребують поетапного оперативного втручання і тривалого виходжування, і їхні батьки постійно перебувають поруч. Значна частина пацієнтів приїздить сюди із віддалених районів та громад.



Кімнату облаштують завдяки допомозі благодійної організації «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні».



Орієнтовна вартість робіт становить близько 13 мільйонів гривень, адже йдеться не лише про ремонт, а про реконструкцію та перепланування приміщення.



У фонді зазначають, що після остаточного погодження проєкту наглядовою радою та підтвердження фінансування від донорів реалізація може тривати до шести місяців.



Раніше повідомлялося, що фінансову підтримку на утримання простору, в разі схвалення проєкту, готові взяти на себе меценати, зокрема ТРЦ «Порт City».

