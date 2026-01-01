Скандал на Паралімпіаді: родину українського чемпіона не пустили на арену через прапор

Тараса Радя не пустили на Паралімпіаду через прапор України. Його матері сказали прибрати його, прирівнявши до російської і білоруської символіки.



Про це повідомляє Андрія Сибіги.



"Прийшовши на стадіон, ми дуже розчарувалися, тому що під час входу нам сказали залишити всю нашу національну символіку: ці чудові хустки, які символізують нашу незламність і стійкість, і ці прапори. Було заборонено взяти нам на трибуну, щоб підтримати наших спортсменів", - розповіла матір спортсмена.



Вона зазначила, що на вході її попросили скласти все у бокси, не пояснивши при цьому, на підставі чого ухвалено таке рішення.



"Просто сказали: "Україна, Росія і Білорусь - ніякої символіки", - сказала жінка.



Такого негативу на Іграх ще не було

У заяві Національного паралімпійського комітету наголошується, що команда України, її спортсмени і тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету і Оргкомітету Ігор.



"Ніколи наша команда і керівники штабу команди не зазнавали таких відкрито негативних проявів і навіть перешкод по відношенню до українців як представників національного паралімпійського комітету, який є одним із лідерів по розвитку паралімпійського руху і за результатами у паралімпійських видах спорту", - йдеться у заяві.



Наголошується, що останні події засвідчили, що ці прояви мають систематичний характер і набувають "критичного та ганебного характеру" по відношенню і до команди, і до її членів.



Реакція МЗС і Мінспорту України



Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр молоді та спорті Матвій Бідний зробили спільну заяву щодо неприпустимої дискримінації України на Паралімпійських іграх-2026



Зокрема, це стосується заяви щодо дискримінаційного, зневажливого та неприпустимого ставлення до національної збірної України та українських уболівальників на Іграх.



"Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив заплямовані кров’ю російські та білоруські прапори, а й намагається заборонити українську символіку та навіть жовто-блакитні кольори", - сказано в заяві.



МЗС і Мінспорту України засудили цілковиту зневагу МПК до України та українських спортсменів.



"Рішення Комітету відкрито стати на бік Росії в її геноцидній війні проти України є аморальним і суперечить усім принципам Олімпізму та нормам людяності. Майбутні покоління назвуть ці рішення так, як вони на це заслуговують: ганьба", - йдеться у заяві.



Що відомо про Тараса Радя



26-річний парабіатлоніст і лижник. Народився на Тернопільщині.



Займався спортом з дитинства. У 14 років після травми та зараження йому ампутували ногу нижче коліна. Попри це, спортсмен повернувся до спорту і згодом став одним із лідерів паралімпійської збірної України.



Радь - чемпіон зимових Паралімпійськіх ігор-2018 у Пхьончхані (біатлон, 12,5 км сидячи). Тоді у 18 років він був наймолодшим спортсменом збірної України на Іграх.



На Паралімпіаді-2022 у Пекіні здобув три медалі - два "срібла" та "бронзу". Також є багаторазовим призером чемпіонатів світу та України.

