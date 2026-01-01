Чи просили луцькі перевізники міську раду підняти ціну на проїзд: що відомо

Луцькі перевізники, які працюють на ринку автобусних пасажирських перевезень, поки що не зверталися до міської ради з пропозицією підняти вартість проїзду.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.

"Поки що до нас не надходило таких пропозицій. Але якщо ціна на дизель буде зростати і наблизиться до 90 грн, то підняття тарифу неминуче. Наскільки мені відомо, ще у лютому дизель купували у постачальників за ціною близько 1 євро. А тепер - за 1,5 євро. Коли старі запаси закінчаться, а ціна не впаде, це зумовить відповідну реакцію ринку", - сказав посадовець.

