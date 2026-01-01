Чи просили луцькі перевізники міську раду підняти ціну на проїзд: що відомо
Сьогодні, 22:43
Луцькі перевізники, які працюють на ринку автобусних пасажирських перевезень, поки що не зверталися до міської ради з пропозицією підняти вартість проїзду.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
"Поки що до нас не надходило таких пропозицій. Але якщо ціна на дизель буде зростати і наблизиться до 90 грн, то підняття тарифу неминуче. Наскільки мені відомо, ще у лютому дизель купували у постачальників за ціною близько 1 євро. А тепер - за 1,5 євро. Коли старі запаси закінчаться, а ціна не впаде, це зумовить відповідну реакцію ринку", - сказав посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
"Поки що до нас не надходило таких пропозицій. Але якщо ціна на дизель буде зростати і наблизиться до 90 грн, то підняття тарифу неминуче. Наскільки мені відомо, ще у лютому дизель купували у постачальників за ціною близько 1 євро. А тепер - за 1,5 євро. Коли старі запаси закінчаться, а ціна не впаде, це зумовить відповідну реакцію ринку", - сказав посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи просили луцькі перевізники міську раду підняти ціну на проїзд: що відомо
Сьогодні, 22:43
В обласній дитячій лікарні планують облаштувати сімейну кімнату
Сьогодні, 22:12
Відзавтра дорожчає проїзд у рожищенських маршрутках
Сьогодні, 21:46
На що звертати увагу при виборі хорошого аромадифузора?
Сьогодні, 21:30
«Працювати неможливо взагалі»: як зростання вартості пального впливає на аграріїв та фермерів Волині
Сьогодні, 21:15