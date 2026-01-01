12 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає телеведуча, уродженка Луцька(на фото).Також сьогодні день народження у директора гімназії №21 Луцька, завідувача бібліотеки-філії №10, режисера Волинської дирекції НСКУ та актриси театру-студії «ГаРмИдЕр», а також у волонтераІменини цього дня святкують Григорій, Феофан, Семен, Симеон.Вітаємо усіх іменинників та тих, у кого сьогодні день народження. Зичимо міцного здоров’я, удачі у всьому та радості від життя.12 березня 2008 року вперше відзначався Всесвітній день проти кіберцензури. Цей день був започаткований за ініціативою неурядових організацій «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія».День землевпорядника — професійне свято в Україні. Відзначається щороку в другу суботу березня, починаючи з 2000 року. Свято встановлено 11 грудня 1999 року Указом Президента України Леоніда Кучми.Народився Олександр Скіпальський (1945).Український генерал-лейтенант (1995), двічі заступник голови СБУ (1997-98, 2006-2007). Один з творців і голова Спілки офіцерів України (СОУ)Народився Володимир Вернадський (1863).Український філософ, природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму. Один із засновників Української Академії наук.Підписано договір про завершення радянсько-фінської війни (1940).