12 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає телеведуча, уродженка Луцька Олена Абаза (на фото).
Також сьогодні день народження у директора гімназії №21 Луцька Олега Ковальчука, завідувача бібліотеки-філії №10 Надії Чміль, режисера Волинської дирекції НСКУ та актриси театру-студії «ГаРмИдЕр» Юлії Яцун, а також у волонтера Тараса Карвіни.
Іменини цього дня святкують Григорій, Феофан, Семен, Симеон.
Вітаємо усіх іменинників та тих, у кого сьогодні день народження. Зичимо міцного здоров’я, удачі у всьому та радості від життя.
12 березня 2008 року вперше відзначався Всесвітній день проти кіберцензури. Цей день був започаткований за ініціативою неурядових організацій «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія».
День землевпорядника — професійне свято в Україні. Відзначається щороку в другу суботу березня, починаючи з 2000 року. Свято встановлено 11 грудня 1999 року Указом Президента України Леоніда Кучми.
Народився Олександр Скіпальський (1945).
Український генерал-лейтенант (1995), двічі заступник голови СБУ (1997-98, 2006-2007). Один з творців і голова Спілки офіцерів України (СОУ)
Народився Володимир Вернадський (1863).
Український філософ, природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму. Один із засновників Української Академії наук.
Підписано договір про завершення радянсько-фінської війни (1940).
