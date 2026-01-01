Чи очікувати магнітні бурі 12 березня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У четвер, 12 березня, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксували три спалахи класу С та три спалахи класу В. Вони сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного рівня.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
