Курс валют на 12 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з даних НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,97 (+11 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,93 (-10 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,97 (-2 коп.)

