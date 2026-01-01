Курс валют на 12 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 12 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 12 березня. Долар додав 11 коп, євро втратив 10 коп, злотий зменшився на 2 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,97 (+11 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,93 (-10 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,97 (-2 коп.)

