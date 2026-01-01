Курс валют на 12 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 12 березня. Долар додав 11 коп, євро втратив 10 коп, злотий зменшився на 2 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,97 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,93 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,97 (-2 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,97 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,93 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,97 (-2 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 12 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 12 березня: прогноз
Сьогодні, 01:30
12 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скандал на Паралімпіаді: родину українського чемпіона не пустили на арену через прапор
11 березня, 23:19