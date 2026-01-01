На Донеччині загинув Герой з Луцька Олексій Федоренко

На Донеччині загинув Герой з Луцька Олексій Федоренко
На війні загинув воїн з Луцька Федоренко Олексій Віталійович, 1975 року народження.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого водія 1 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Старший солдат загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізне Донецької області.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

