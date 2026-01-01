На Донеччині загинув Герой з Луцька Олексій Федоренко
Сьогодні, 20:38
На війні загинув воїн з Луцька Федоренко Олексій Віталійович, 1975 року народження.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого водія 1 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.
Старший солдат загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого водія 1 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.
Старший солдат загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Працювати неможливо взагалі»: як зростання вартості пального впливає на аграріїв та фермерів Волині
Сьогодні, 21:15
На Донеччині загинув Герой з Луцька Олексій Федоренко
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 12 березня
Сьогодні, 20:00
Суд залишив Шуфрича під вартою
Сьогодні, 19:07
Голову райсуду на Волині викрили в хабарництві: що відомо
Сьогодні, 18:22