На Донеччині загинув Герой з Луцька Олексій Федоренко

Федоренко Олексій Віталійович, 1975 року народження.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого водія 1 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.



Старший солдат загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізне Донецької області.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

