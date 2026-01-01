Суд залишив Шуфрича під вартою

Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді.



Про це повідомляє



Так, згідно з рішенням суду, Шуфричу продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Політик перебуватиме у СІЗО до 9 травня.



Водночас суму застави у понад 33 мільйони гривень як альтернативу перебування у слідчому ізоляторі, який у січні 2026 року для депутата обрав Київський апеляційний суд, сьогодні не змінили.



У лютому 2024 року народному депутатові від нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування росгвардії в Криму.



За даними слідства, улітку 2013 року Шуфрич придбав у людей, афілійованих із Віктором Медведчуком, нерухоме майно в курортному селищі Сімеїз у Криму. Щоб приховати це, він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.



У 2016 році, після окупації Криму, обвинувачені уклали договір охорони цього майна з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим — «ФГУП “Охрана” Росгвардии по Республике Крым». Так, на рахунки російського воєнізованого формування за ці послуги переказали майже 650 тисяч рублів.



Слідчі заявляють, що депутат, окрім того, був завербований ФСБ рф та виконував завдання ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який 2014 року виїхав до Москви.



Відомо, що Шуфрича та його довірену особу обвинувачують за статтею про фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Крім цього, народному депутатові інкримінували державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ).



У вересні 2023 року Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді за підривну діяльність в інформаційній сфері.

