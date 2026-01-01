На Волині почали збирати березовий сік: які ціни у 2026 році

На Волині почали збирати березовий сік: які ціни у 2026 році
На Волині розпочався сезон збору березового соку, і місцеві жителі вже активно пропонують свіжий продукт у різних громадах області. Ціни цього року коливаються від 3 до 10 гривень за літр, залежно від локації та додаткових послуг.

Журналісти ВСН проаналізували оголошення на популярному маркетплейсі, аби дізнатися, скільки просять за березовий сік на Волині.

Найдешевшу пропозицію наразі можна знайти у Луцьку, де свіжий сік продають лише по 3 гривні за літр на умовах самовивозу. У Рожищі ціна становить 7 гривень за літр, а придбати його можна самовивозом біля магазину «Оленка». У Ковелі за літр щойно зібраного натурального соку просять 8 гривень, при цьому продавці пропонують послугу доставки.

У селі Мощена Ковельського району сік коштує 9 гривень за літр. Збір тут проводять двічі на день — зранку та ввечері, аби клієнти отримували максимально свіжий продукт. Проте варто врахувати, що мінімальне замовлення має бути від 20 літрів, а доставка в Ковель чи за межі громади оплачується окремо.

Найвищу ціну — 10 гривень за літр — зафіксовано у Маневичах та Рокинях. У Маневичах пропонують сік, зібраний у весняному лісі, з можливістю платної доставки по селищу. У Рокинях же акцентують на екологічності, адже сік збирають на власній ділянці подалі від полів та гербіцидів. Продавець працює з великими об’ємами від 50 літрів і доставляє замовлення безпосередньо за вказаною адресою.

На Волині почали збирати березовий сік: які ціни у 2026 році
Сьогодні, 17:00
