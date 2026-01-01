Голову райсуду на Волині викрили в хабарництві: що відомо

Івана Сіліча, якого викрили на хабарі, відсторонили від посади. Йому загрожує звільнення. Відповідне рішення у середу, 11 березня, ухвалила Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.



Про це пише



За даними слідства, суддя Іван Сіліч разом зі спільником вимагав у місцевої жительки хабар за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. Йшлося приблизно про 17 тис. грн та $400. Отримані гроші підозрювані розділили між собою. Аби приховати злочин, одну частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, а іншу – у ще одного знайомого.



Правоохоронці викрили суддю 15 липня 2025 року. Його дії кваліфікували одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема за вимагання неправомірної вигоди та шахрайство. Івану Сілічу обрали запобіжний захід у вигляді 605 тис. грн застави, яку за нього внесли 21 липня.



Справу щодо судді скерували до Вищого антикорупційного суду. У серпні 2025 року Вища рада правосуддя також тимчасово відсторонила його від здійснення правосуддя.



За інформацією громадської організації «Автомайдан», суддя на сьогоднішнє засідання не з’явився через амбулаторне лікування. Це вже третя неявка, тож справу розглянули без нього. Спочатку розгляд планували ще у листопаді, але тоді Сіліч просив час для ознайомлення з матеріалами. У грудні він знову не прийшов, пояснивши це стаціонарним лікуванням і хірургічним втручанням.



Під час обговорення окремі питання стосувалися використання матеріалів кримінального провадження у дисциплінарній справі. Член палати Сергій Бурлаков не підтримав подання на звільнення і заявив, що підготує окрему думку.



Тепер остаточне рішення щодо звільнення судді має ухвалити Вища рада правосуддя. Втім, Іван Сіліч ще може подати скаргу на рішення дисциплінарної палати.



Додамо, що Івана Сіліча обрали головою райсуду у квітні 2024-го. До того підозрюваний уже очолював цю ж установу з 2011 року упродовж чотирьох термінів поспіль.

