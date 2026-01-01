Вистава, що має жити в колисці УПА: лучан запрошують на прем'єру «Леся»





Про це



"Про виставу – від режисера-постановника.



Запрошую вас у неймовірний всесвіт, зітканий із корифейської спадщини, який занурить у поліську містику автентичних пісень, розповідаючи про боротьбу нашої землі.



Постать жінки-берегині, яка на ваших очах перетвориться з юної максималістки на караючий меч правди, що через століття продовжує захищати й берегти нас із вами від ворожої навали.



Надихнувшись краєм, який нескорено продовжує боротися, перебуваючи на землі Лесі Українки, гуляючи вулицями, якими Олена Пчілка водила свою доньку, ми створили виставу, що просто має жити в колисці УПА. Тому ця історія – саме для вас. Дуже на вас чекаю», – зазначає заслужений артист України Олександр Самусенко.



Дата показу: 27 березня о 18:00 та 29 березня о 17:00.



Тривалість: 2 години 15 хвилин.



Автор – Марко Кропивницький.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



