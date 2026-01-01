Волиняни провели в останню путь 20-річного Героя Миколу Адамчука

Символічно у поминальний четвер після Великодня Володимирська громада із сумом провела в останню земну дорогу юного 20-річного Героя Миколу Адамчука.

Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Він був молодим хлопцем, чиє життя тільки починалося. Щирим патріотом, який під час повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону в Україну, аби стати на захист рідної землі.

У віці 20 років Микола підписав контракт із Збройними Силами України.

«Попри вмовляння батьків та рідних зачекати, пожити мирним життям, хлопець твердо вирішив боронити незалежність своєї держави. Йому ще б жити й жити, однак його земна історія закінчилася…» - зазначив мер Володимира.

Воїн загинув 5 квітня на Харківщині внаслідок ворожого артобстрілу.

«Щирі співчуття мамі, батьку, сестричці, усій родині та численним друзям, які сьогодні, не стримуючи сліз, прощались із молодим Захисником. Надто великою є ціна за свободу, вона окроплена кров’ю наших Героїв. Спи спокійно, воїне... Вічна шана і пам’ять!», - йдеться у повідомленні Ігоря Пальонки.


