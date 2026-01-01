Волиняни провели в останню путь 20-річного Героя Миколу Адамчука

Символічно у поминальний четвер після Великодня Володимирська громада із сумом провела в останню земну дорогу юного 20-річного ГерояПро це у телеграмі повідомляє Володимирський міський головаВін був молодим хлопцем, чиє життя тільки починалося. Щирим патріотом, який під час повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону в Україну, аби стати на захист рідної землі.У віці 20 років Микола підписав контракт із Збройними Силами України.«Попри вмовляння батьків та рідних зачекати, пожити мирним життям, хлопець твердо вирішив боронити незалежність своєї держави. Йому ще б жити й жити, однак його земна історія закінчилася…» - зазначив мер Володимира.Воїн загинув 5 квітня на Харківщині внаслідок ворожого артобстрілу.«Щирі співчуття мамі, батьку, сестричці, усій родині та численним друзям, які сьогодні, не стримуючи сліз, прощались із молодим Захисником. Надто великою є ціна за свободу, вона окроплена кров’ю наших Героїв. Спи спокійно, воїне... Вічна шана і пам’ять!», - йдеться у повідомленні Ігоря Пальонки.