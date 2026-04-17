Російський дрон упав у Румунії під час нічної атаки проти українців





Про це пише



Для повіту Тульча оголошували повітряну тривогу. Міністерство оборони Румунії повідомило, що радіолокаційний контакт із безпілотником втратили за 16 кв на південний схід віл Кілія-Веке, над безлюдною місцевістю.



"Сьогодні вранці команда Міністерства національної оборони вирушить з дослідницькою місією в цей район. Ми рішуче засуджуємо дії Російської Федерації, які загрожують регіональній безпеці та є серйозним порушенням міжнародного права", – прокоментувало румунське міністерство.



Громадян закликали покладатися на офіційні повідомлення.



Це не перший випадок порушення повітряного простору Румунії, члена НАТО, дронами Росії під час атак проти українців.

