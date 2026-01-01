Волинь – серед лідерів в Україні за кількістю нападів на військових ТЦК

Нацполіція оприлюднила статистику про. Серед лідерів опинилася Волинська область.Про це у фейсбуці повідомляє Київський обласний ТЦК та СП.Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад 600 нападів на військових ТЦК, причому динаміка інцидентів стає дедалі загрозливішою.Зазначається, що станом на 12 квітня 2026 року зафіксовано 620 нападів. Ось перелік антирекордсменів:1. Харківська область – 692. Київ – 533. Дніпропетровська область – 454. Волинська область – 39.У Київській області було зафіксовано 24 випадки нападів на ТЦК.А ось статистика від Нацполіції по інших областях:У Львівській області зафіксовано 37 нападів на ТЦК, в Одеській — 36, у Чернігівській — 34, у Хмельницькій — 30, у Миколаївській та Рівненській — по 29, у Черкаській та Полтавській — по 26, в Івано-Франківській — 22, у Запорізькій — 20, у Тернопільській — 17, у Вінницькій та Закарпатській — по 16, у Чернівецькій — 15, у Житомирській — 14, у Сумській та Кіровоградській — по 11 та один випадок у Херсонській.