Волинь – серед лідерів в Україні за кількістю нападів на військових ТЦК

Нацполіція оприлюднила статистику про напади на військових ТЦК. Серед лідерів опинилася Волинська область.

Про це у фейсбуці повідомляє Київський обласний ТЦК та СП.

Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад 600 нападів на військових ТЦК, причому динаміка інцидентів стає дедалі загрозливішою.

Зазначається, що станом на 12 квітня 2026 року зафіксовано 620 нападів. Ось перелік антирекордсменів:

1. Харківська область – 69
2. Київ – 53
3. Дніпропетровська область – 45
4. Волинська область – 39.

У Київській області було зафіксовано 24 випадки нападів на ТЦК.

А ось статистика від Нацполіції по інших областях:

У Львівській області зафіксовано 37 нападів на ТЦК, в Одеській — 36, у Чернігівській — 34, у Хмельницькій — 30, у Миколаївській та Рівненській — по 29, у Черкаській та Полтавській — по 26, в Івано-Франківській — 22, у Запорізькій — 20, у Тернопільській — 17, у Вінницькій та Закарпатській — по 16, у Чернівецькій — 15, у Житомирській — 14, у Сумській та Кіровоградській — по 11 та один випадок у Херсонській.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Російський дрон упав у Румунії під час нічної атаки проти українців
Сьогодні, 10:26
Волинь – серед лідерів в Україні за кількістю нападів на військових ТЦК
Сьогодні, 10:17
Сили оборони знищили ворожі ешелони з пальним: ефектне відео
Сьогодні, 10:00
Росія готує новий наступ на південному сході: у ГУР назвали терміни та кількість військ
Сьогодні, 09:41
Офіційно підтвердили загибель на війні волинянина Богдана Каспрука
Сьогодні, 09:30
