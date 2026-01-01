Росія готує новий наступ на південному сході: у ГУР назвали терміни та кількість військ





Про це повідомляє



Плани ворога на фронті



Як повідомило видання, заступник керівника Управління оборонної розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що наразі на території України вже перебуває близько 680 000 російських солдатів.



Російське командування має на меті використати додаткові свіжі сили для посилення тиску на позиції ЗСУ.



За його словами, головною стратегічною ціллю Кремля залишається повне захоплення територій Донецької та Луганської областей.



В розвідці зазначають, що противник встановив для себе конкретні часові межі. Росія готує новий наступ на південному сході України, використовуючи свій стратегічний резерв, щоб додати 20 000 свіжих військовослужбовців до своїх сил всередині країни.



Скібіцький зазначив, що Росія прагне захопити Донбас до вересня.



Мета масованих атак РФ



За словами Скібіцького, почастішання ракетних ударів та нальотів безпілотників є частиною ширшої стратегії ворога.



Окупанти намагаються знищити критично важливу інфраструктуру та "сформувати поле бою" перед початком нового весняно-літнього наступу.



Сигнал про відмову від переговорів



Скібіцький, який входить до складу української групи перемовників, наголосив, що такі дії Кремля є демонстративними.



Підготовка до масштабних наземних операцій замість дипломатичних кроків свідчить про те, що Росія не сприймає переговори серйозно і планує продовжувати загарбницьку війну.



Плани Кремля та ситуація на фронті



Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації повідомили, що у Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні. Москва одночасно опрацьовує варіанти від продовження бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти країн НАТО.



Водночас заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса зазначав, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування залишається мінімальним. За його словами, попри амбітні плани ворога на 2026 рік, реальних сил для їхнього втілення у противника наразі недостатньо.



Крім того, в Офісі президента пояснювали, що політичні переговори про мир наразі перебувають на паузі. Однією з головних причин затишшя у військово-політичному блоці перемовин стала ескалація конфлікту на Близькому Сході, хоча гуманітарні треки, зокрема обмін полоненими, продовжують працювати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готує новий наступ на південному сході України, залучаючи стратегічні резерви. Для посилення угруповання окупаційних військ планується залучити ще 20 тисяч військовослужбовців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.Як повідомило видання, заступник керівника Управління оборонної розвідки Українизазначив, що наразі на території України вже перебуває близько 680 000 російських солдатів.Російське командування має на меті використати додаткові свіжі сили для посилення тиску на позиції ЗСУ.За його словами, головною стратегічною ціллю Кремля залишається повне захоплення територій Донецької та Луганської областей.В розвідці зазначають, що противник встановив для себе конкретні часові межі. Росія готує новий наступ на південному сході України, використовуючи свій стратегічний резерв, щоб додати 20 000 свіжих військовослужбовців до своїх сил всередині країни.Скібіцький зазначив, що Росія прагне захопити Донбас до вересня.За словами Скібіцького, почастішання ракетних ударів та нальотів безпілотників є частиною ширшої стратегії ворога.Окупанти намагаються знищити критично важливу інфраструктуру та "сформувати поле бою" перед початком нового весняно-літнього наступу.Скібіцький, який входить до складу української групи перемовників, наголосив, що такі дії Кремля є демонстративними.Підготовка до масштабних наземних операцій замість дипломатичних кроків свідчить про те, що Росія не сприймає переговори серйозно і планує продовжувати загарбницьку війну.Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації повідомили, що у Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні. Москва одночасно опрацьовує варіанти від продовження бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти країн НАТО.Водночас заступник керівника Офісу президента, бригадний генералзазначав, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування залишається мінімальним. За його словами, попри амбітні плани ворога на 2026 рік, реальних сил для їхнього втілення у противника наразі недостатньо.Крім того, в Офісі президента пояснювали, що політичні переговори про мир наразі перебувають на паузі. Однією з головних причин затишшя у військово-політичному блоці перемовин стала ескалація конфлікту на Близькому Сході, хоча гуманітарні треки, зокрема обмін полоненими, продовжують працювати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію