Укриття шкіл і дитсадків на Волині перевірили на вміст радону: результати





Перевищень норм вмісту радону у сховищах закладів освіти не зафіксували, пише Ольгу Гусєву.



Такі перевірки в закладах середньої та дошкільної освіти почали проводити торік.



"Вимірюють рівень радону в укриттях спеціальним обладнанням. Дослідження виконують в лабораторії радіологічних досліджень обласного центру контролю та профілактики хвороб", — сказала лікарка.



За словами Ольги Гусєвої, результати досліджень надсилають в обласне управління охорони здоров’я та освіти, а також в облдержадміністрацію.



Чим небезпечний радон



Лікарка з радіаційної гігієни зазначає: радон — це інертний радіоактивний газ, що не має запаху, кольору та смаку та утворюється природним шляхом при розпаді урану в ґрунті та воді.



"Цей газ радіотоксичний, накопичується у підвалах, ґрунтовій воді, закритих приміщеннях і є небезпечним для здоров’я. Мішенню радону є бронхо-легенева система, оскільки при його вдиханні розвивається рак легень", — сказала Ольга Гусєва.



Зі слів лікарки, найбільше опромінення радону може шкодити дітям. Вони вразливіші, бо мають менші розміри тіла, органів й зокрема, легенів. Тому їхній організм більш чутливий на радіацію.



Як зменшити ризики накопичення радону в укриттях



Для зменшення ризиків накопичення радону у підвалах та укриттях потрібно регулярно їх провітрювати, встановити вентиляційні системи, бетонувати простір під підлогою від ґрунту та проводити періодичний радіаційний контроль, додала Ольга Гусєва.



Довідково:



Станом на 2025 рік 493 школи Волинської області мали укриття для безпеки учнів, вчителів і працівників на випадок надзвичайної ситуації. 42 школи мали власні захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття), 120 шкіл користувалися орендованими укриттями. 331 заклад загальної середньої освіти облаштував для захисту найпростіші укриття.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

