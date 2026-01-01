Трамп відреагував на обстріл росіянами України

Дональд Трамп прокоментував масований російський обстріл українських міст в ніч на 16 квітня, внаслідок якого загинуло 19 людей, а понад 100 зазнали поранень.



Напередодні в інтерв'ю американським ЗМІ Трамп вчергове вихвалявся нібито вісьмома завершеними з його ініціативи війнами.



Республіканець заявив, що "дев'ята на підході", що сприйняли як натяк на прогрес у перемовинах щодо врегулювання російсько-української війни.



Україна має намір винести обговорення російської атаки на Київ, Дніпро та Одесу на розгляд Ради безпеки ООН.

Як пише "Радіо Свобода" , у відповідь на запитання кореспондента про ставлення до російської атаки господар Білого дому сказав, що вважає це "жахливим".

