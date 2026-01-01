Тариф на світло в Україні: коли зростуть ціни та скільки платитимемо від травня





Про це розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі



За його словами, у квітні та травні українці продовжуватимуть платити за електрику за чинними розцінками. Наразі основний тариф становить 4,32 грн за кВт год. Для домогосподарств, які використовують електроопалення та споживають до 2000 кВт год на місяць, діє пільгова ставка — 2,64 грн.



«В травні вони будуть платити по чинному тарифу. Чому так відбувається? Кейс минулого року. До кінця опалювального періоду, який фактично закінчується 30 квітня, в Україні діє чинний тариф», — пояснив фахівець.



Який механізм зміни тарифу

Навіть якщо Кабінет Міністрів ухвалить рішення про перегляд ціни вже на початку травня, нові цифри в платіжках з’являться не одразу. Законодавство передбачає певний час на публічне обговорення та погодження змін.



Ігнатьєв зазначає, що між рішенням уряду та набуттям чинності новим тарифом має минути повний місяць.



«Потім є місяць на його обговорення, якщо будуть зміни. Тобто, якщо, наприклад, 1 травня уряд вирішить піднімати тариф, то буде ще місяць на його обговорення, і тоді вже новий тариф може вступити в дію через 30 повних днів. Не календарних, повних днів», — підкреслив експерт.



За словами доктора технічних наук, саме через таку процедуру підвищення вартості електрики найімовірніше відбудеться від 1 червня. Такий сценарій Україна вже проходила минулого року, коли вартість світла була відкоригована саме на початку літа.

Чинний тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним до кінця травня, проте вже на початку літа на громадян може чекати здорожчання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію