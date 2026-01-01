Коли садити картоплю за місячним календарем у квітні 2026 року





Вплив місячних фаз на врожайність картоплі



Астрономічний календар відіграє важливу роль у формуванні міцної кореневої системи. У квітні 2026 року ситуація з небесними світилами виглядає наступним чином:



14–16 квітня — період спадного Місяця.



17 квітня — молодик, коли проводити будь-які маніпуляції з рослинами не рекомендується.



18–30 квітня — період зростання Місяця, що є найбільш сприятливим часом для культур, які формують плоди в ґрунті.



Коли садити картоплю у квітні 2026 року



Найбільш продуктивним періодом для висадження картоплі буде друга половина квітня, коли завершиться святковий тиждень та зміняться фази Місяця. Оптимальним вікном вважається проміжок від 18 до 30 квітня. Особливу увагу варто звернути на 19–23 квітня та 25–28 квітня. За спостереженнями аграріїв, картопля, посаджена саме в ці дні, краще приживається та демонструє високу стійкість до несприятливих факторів.



Кліматичні умови та готовність ґрунту для садіння картоплі

Навіть за умови ідеальних дат за календарем, останнє слово залишається за природою. Перед садінням необхідно переконатися, що середовище готове до приймання насіння.



Земля повинна стабільно прогрітися до +8 °C і вище. Нічні заморозки мають остаточно відступити, щоб не пошкодити перші сходи. Ґрунт має бути пухким та помірно вологим; надмірна вогкість може призвести до гниття бульб.



Виважений підхід до термінів садіння є запорукою здоров’я рослин. Дотримання цих рекомендацій дозволить мінімізувати ризики захворювань, пришвидшити появу сходів та в результаті зібрати якісний і багатий урожай.

Традиційна відмова від городніх робіт у перший тиждень після Великодня зумовлена повагою до Світлої седмиці. Цей період в українській культурі споконвіку вважається часом для душевного спокою, відвідування близьких та святкування, що виключає будь-яку виснажливу фізичну працю. Господарі свідомо роблять перерву в господарських справах, щоб відновити внутрішні сили після тривалого посту та присвятити час родині, тому посадку картоплі зазвичай переносять на пізніший термін, навіть якщо погода вже сприяє роботі на землі.

