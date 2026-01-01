Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 17 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.17 квітня геомагнітний фон буде нестабільним. За прогнозом, упродовж більшої частини доби Kp коливатиметься в межах 2–4, однак наприкінці дня за UTC можливе посилення до 5, що відповідає бурі рівня G2. Це означає, що ввечері та в нічний період геомагнітні збурення можуть стати відчутнішими, ніж у попередні дні.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.