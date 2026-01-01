Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 17 квітня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
17 квітня геомагнітний фон буде нестабільним. За прогнозом, упродовж більшої частини доби Kp коливатиметься в межах 2–4, однак наприкінці дня за UTC можливе посилення до 5, що відповідає бурі рівня G2. Це означає, що ввечері та в нічний період геомагнітні збурення можуть стати відчутнішими, ніж у попередні дні.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
17 квітня геомагнітний фон буде нестабільним. За прогнозом, упродовж більшої частини доби Kp коливатиметься в межах 2–4, однак наприкінці дня за UTC можливе посилення до 5, що відповідає бурі рівня G2. Це означає, що ввечері та в нічний період геомагнітні збурення можуть стати відчутнішими, ніж у попередні дні.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
