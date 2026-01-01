Цікавить вірність дружин та виживання: російські солдати під час відпусток штурмують ворожок





Державні дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки свідчать, що 85% росіян вже мають досвід магічних практик. При цьому попри засудження церквою, росіяни все частіше звертаються саме до "містичних сил".



За даними соціологів, через військові загрози та геополітичну нестабільність кількість росіян, що вірять у магію, зросла з 33% у 2019 році до майже 50% у 2026-му. Окультизм став для населення "інструментом захисту" в умовах стресу.



"Сьогоднішні геополітичні та економічні виклики в Росії та в усьому світі посилюють тривогу, провокуючи сплеск містицизму... У таких умовах, особливо на тлі військових загроз, віра (незалежно від того, про яких богів йдеться) перетворюється на інструмент психологічного захисту", - заявила державна соціологічна служба ВЦИОМ.



Щобільше, росіян цікавлять в першу чергу два питання. Якщо мова йде про військових - то це вірність дружин та виживання на фронті. В хід йде все - від карт таро до амулетів.



"Попит на кришталеві кулі та захисні амулети минулого року зріс більш ніж удвічі, а продажі осикових кілків, які, як кажуть, захищають власника від злих духів, зросли вчетверо", - пише видання із посиланням на дані російських компаній, які ведуть торгівлю подібними речами.



Московські ворожки фіксують аномальний наплив клієнтів серед солдатів. Військових цікавлять питання виживання на фронті, а також вірність дружин під час їхньої відсутності. Оскільки проводити ритуали безпосередньо в зоні бойових дій неможливо, обряди здійснюють під час відпусток окупантів.



У Російській православній церкві вже відреагували на ситуацію. Патріарх Кирил назвав ворожіння "диявольською силою" та виступив за заборону реклами таких послуг.



"У ворожках присутня темна сила. Якщо дива пов'язані з божественною силою та благодаттю, то ворожіння має диявольську силу", – сказав він в інтерв'ю російським пропагандистам з ТАСС.



Втрати РФ на війні проти України



Зазначимо, що схильність росіян намагатися просити захисту в "містичних сил" не дивує, якщо згадати втрати РФ на війні в Україні. Так, за даними міністра оборони України Михайла Федорова, росіяни втрачають сотні солдатів на один захоплений квадратний кілометр території України.



Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі також сказав, що починаючи з минулого місяця, втрати російської армії зросли майже на третину. РФ втрачає більше солдатів, ніж може набрати, вже чотири місяці поспіль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

