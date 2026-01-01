Чи буде нове оглядове колесо у Луцьку?





Журналісти Валерієм Безпалим про те, чи встановлять нове оглядове колесо у Луцьку.



Після демонтажу старе колесо огляду планували оновити, його розібрали та відвезли в інше місто, щоб очистити від старої фарби та пофарбувати заново. Однак після обробки відкрився реальний стан металу, який до цього роками ховався під шарами фарби. Виявилося, що конструкція повністю прогнила.



«Після піскоструминного очищення металу виявилося, що корозія проїла несучі споруди наскрізь. Експертиза підтвердила, що конструкція непридатна для використання та небезпечна для відвідувачів», — розповів адміністратор парку атракціонів.



Роботи з демонтажу виявилися набагато дорожчими та складнішими, ніж планувалося. Окрім заржавілих кріплень, проблемою став сам фундамент, який зруйнувався через специфіку місцевого ґрунту.



«Парк стоїть на місці колишнього річища річки Глушець. Тут настільки високий рівень підземних вод, що воду можна побачити вже на глибині двох штиків лопати. Будь-яке будівництво тут потребує складної інженерії», — зауважив пан Валерій.



Нове колесо огляду — це сучасна конструкція висотою 12 метрів на 12 кабінок. Його вже намагалися встановити взимку, адже тоді земля була твердою та промерзлого, що дозволило б важкій техніці проїхати без перешкод. Колесо прибуло до Луцька і чекало на розвантаження на парковці по вулиці Мамсурова. Проте завезти 30-тонну машину в парк завадили сильні снігопади.



«Ми прийняли рішення відкласти заїзд ближче до літа, щоб перечекати сніги та сезон дощів. Але через те, що машину не змогли розвантажити, вона розвернулась і поїхала в інше місто».



Проте і зараз ситуація залишається складною. Якщо взимку ставкою був мороз, то тепер проблемою є м’який весняний ґрунт. 30-тонна фура з атракціоном може просто розчавити бруківку на паркових доріжках, тому доводиться знову шукати вдалий момент для заїзду, аби не пошкодити благоустрій.



Окрім технічних та природних перешкод, процес гальмується через постійні зміни в керівництві міських структур. Через це нині важко знайти відповідальну особу для остаточного погодження робіт.



«Зараз ми знову чекаємо на якісь відповіді. У місті змінився мер, змінився керівник департаменту ЖКГ. Кожного разу доводиться звертатися наново. Чесно кажучи, вже стає страшно знову йти з паперами, бо керівники міняються занадто часто».



В адміністрації парку поки не називають точних дат, коли атракціон запрацює. Все залежить від того, як швидко вдасться домовитися з новими керівниками у міській раді. Тож лучанам залишається чекати, коли 12-метрове колесо нарешті зможе заїхати в центральний парк і пройти всі перевірки на безпеку.

Після демонтажу старого оглядового колеса у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у лучан виникло питання: чи облаштують нове. У розпорядженні адміністрації вже є нове колесо, яке є трішки менше за попереднє, але більш європейське та сучасне. Проте нині залишається проблема його встановлення.

