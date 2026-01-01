«Луцькводоканалу» виділили 19 млн грн на оплату електроенергії

КП «Луцькводоканал» отримало з бюджету громади 19 млн грн на оплату постачання електроенергії.

Таке рішення у середу, 15 квітня, ухвалили депутати під час сесії Луцької міської ради. Кошти спрямують на часткове погашення заборгованості за електроенергію та стабілізацію роботи підприємства.

КП накопичило значний борг за електроенергію, розповіла у коментарі для misto.media речниця «Луцькводоканалу» Ірина Кудря. Станом на 1 квітня 2026 року він становить понад 40,7 млн грн.

Основна причина — тариф на воду і водовідведення для населення не переглядали з грудня 2021 року, тоді як витрати, зокрема на електроенергію, суттєво зросли. Через це підприємство працює зі збитками. За 2022—2025 роки вони сягнули майже 360 млн грн.

Водночас водоканалу заборгували і споживачі. Загальна сума боргу населення перевищує 65 млн грн, із яких понад 44,6 млн грн — прострочена заборгованість.

Юридичні споживачі винні понад 9,3 млн грн, з них близько 8,8 млн грн — борг за березень.

