Зцілився за секунду: у Луцьку чоловік з палицею раптово одужав та втік від ТЦК

У Луцьку зафіксували випадок «дивовижного одужання», який миттєво став вірусним у мережі. Під час перевірки документів представниками ТЦК та поліції чоловік, який демонстрував значні проблеми з пересуванням, раптово відкинув палицю та продемонстрував неабиякі здібності до бігу.На відео, яке поширюється місцевими пабліками, зафіксовано розмову трьох правоохоронців та чотирьох військових із чоловіком біля автомобіля. Спершу громадянин поводився як людина з обмеженою мобільністю: він повільно вийшов з авто, важко спираючись на палицю.Здавалося, чоловік покірно прямує до автомобіля представників ТЦК. Проте за мить ситуація набула кардинально іншого повороту. Оцінивши ситуацію, «хворий» різко змінив траєкторію, викинув палицю як непотрібний реквізит і кинувся навтьоки через двори.Представники ТЦК та поліції, застигнуті зненацька такою спритністю, намагалися наздогнати втікача, проте той швидко зник за будівлями. Наразі офіційної інформації про те, чи вдалося затримати «спортсмена», немає. Правоохоронні органи інцидент поки не коментують.Користувачі соцмереж уже встигли охрестити цей випадок «найшвидшим курсом реабілітації в історії медицини».Водночас нагадуємо, що згідно з чинним законодавством, під час воєнного стану всі військовозобов’язані віком від 25 до 60 років повинні мати при собі документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам.