У Луцьку може з'явитися нова тролейбусна лінія між мікрорайонами
16 квітня, 20:38
У Луцьку між мікрорайоном ЛПЗ та вулицею Львівською може з'явитися нова тролейбусна лінія, оскільки ці мікрорайони потребують такого сполучення. Разом з тим найближчим часом не слід чекати на появу нового маршруту.
Про це повідомив очільник департаменту економічної політики міськради Борис Смаль під час засідання міськвиконкому у четвер, 16 квітня, передає "Конкурент".
«Вважаю, що в нашому місті доцільно оновити електролінії, особливо з урахуванням майбутньої закупівлі нових тролейбусів. Водночас прокладати нові маршрути наразі не варто. По-перше, місто вже повністю покрите контактною мережею. По-друге, планується придбання тролейбусів із автономним ходом до 20 км, що дозволить значно дешевше організувати сполучення з віддаленими районами без будівництва дороговартісних ліній. Єдине, що варто реалізувати, – це будівництво лінії, яка з’єднає ЛПЗ та вулицю Львівську. Тим більше, що є частина грантових коштів, які не використали саме на цей проєкт через війну», – казав Смаль.
Коментарі 1
А нової лінії, яка б з'єднувала проспект Відродження з Рівненською в сторону Гаразджи не треба? Алея Героїв росте, а транспорту добратись практично нема, так як те що є не може задовільнити пасажиропотоку сьогодні.
