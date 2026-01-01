Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Олега Кухарука

Олег Володимирович Кухарук, житель села Поворськ, вважався зниклим безвісти з 16 грудня 2024 року. Лише 14 квітня 2026 року за результатами ДНК-експертизи було офіційно встановлено факт його загибелі.



З’ясувалося, що воїн поліг 16 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Курської області (рф).



У захисника залишилися дружина, син та матір.



Про дату зустрічі кортежу та чин поховання у сільській раді обіцяють повідомити додатково.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію