Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Олега Кухарука

Поворська громада отримала офіційне підтвердження загибелі захисника Олега Кухарука.

Олег Володимирович Кухарук, житель села Поворськ, вважався зниклим безвісти з 16 грудня 2024 року. Лише 14 квітня 2026 року за результатами ДНК-експертизи було офіційно встановлено факт його загибелі.

З’ясувалося, що воїн поліг 16 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Курської області (рф).

У захисника залишилися дружина, син та матір.

Про дату зустрічі кортежу та чин поховання у сільській раді обіцяють повідомити додатково.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні, 21:15
Сьогодні, 20:38
Сьогодні, 20:00
Сьогодні, 19:07
Сьогодні, 18:20
Медіа
відео
1/8