Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Олега Кухарука
Сьогодні, 21:15
Поворська громада отримала офіційне підтвердження загибелі захисника Олега Кухарука.
Олег Володимирович Кухарук, житель села Поворськ, вважався зниклим безвісти з 16 грудня 2024 року. Лише 14 квітня 2026 року за результатами ДНК-експертизи було офіційно встановлено факт його загибелі.
З’ясувалося, що воїн поліг 16 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Курської області (рф).
У захисника залишилися дружина, син та матір.
Про дату зустрічі кортежу та чин поховання у сільській раді обіцяють повідомити додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Вибір редактора
Останні новини
Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Олега Кухарука
Сьогодні, 21:15
У Луцьку може з'явитися нова тролейбусна лінія між мікрорайонами
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 17 квітня
Сьогодні, 20:00