Скільки коштує насіннєва картопля на Волині: огляд цін та сортів





В оголошенні представлена насіннєва картопля різних репродукцій, від звичайної до елітних. Ціни на популярні білі сорти, такі як Рената, Арізона та Коломбо, становлять в районі 35 гривень за кілограм. Водночас у приватних господарів ціни на Санте коливаються від 11 до 15 гривень, а на Рів'єру від 5 до 30 гривень за кілограм.



Червоні сорти, зокрема Щедрик та Ред Скарлет, продають за ціною до 40 гривень, хоча приватні особи пропонують Княгиню по 15 гривень, а Белла Росу в діапазоні від 5 до 15 гривень. Найдешевшим варіантом від приватних господарів є сорти Тайфун (3–5 грн), Пікассо (від 4 грн) та Берліна (8 грн). Сорт Мелоді пропонують по 12 гривень, Королеву Анну по 11–12 гривень, а Конект по 20 гривень за кілограм.



Окремі сорти, як-от Спас чи Скарб, коштують 60 гривень за кілограм. А ціна на сорти Ол Блу (40 грн) та Раномі сягає до 45 гривень за кілограм.



Більшість приватних господарів у оголошенях зазначають умову самовивозу продукції. Проте великі господарства пропонують доставку власним транспортом по області або відправку поштою. При гуртових замовленнях від 100 кілограмів продавці зазвичай пропонують договірну ціну.

Після Великодня для волинських господарів розпочинається активний сезон посадки. У цей час запаси минулого року зазвичай вичерпуються, тому люди оновлюють насіння та купують нові сорти для кращого врожаю.Журналісти ВСН проаналізували оголошення на популярному маркетплейсі, аби дізнатися актуальну вартість насіннєвої картоплі на Волині.

