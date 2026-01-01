Офіційно підтвердили загибель на війні волинянина Богдана Каспрука

Сумна звістка знову прийшла в Нововолинську громаду – офіційно підтвердили загибель військовослужбовця Богдана Каспрука.

Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Богдана Каспрука, 1992 року народження. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. На жаль, він загинув 25 січня 2025 року біля Покровська на Донеччині.

«Щиро співчуваю рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.

Інформація щодо прибуття тіла на чину поховання буде згодом.

Царство Небесне!
Офіційно підтвердили загибель на війні волинянина Богдана Каспрука
