Офіційно підтвердили загибель на війні волинянина Богдана Каспрука
Сьогодні, 09:30
Сумна звістка знову прийшла в Нововолинську громаду – офіційно підтвердили загибель військовослужбовця Богдана Каспрука.
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Богдана Каспрука, 1992 року народження. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. На жаль, він загинув 25 січня 2025 року біля Покровська на Донеччині.
«Щиро співчуваю рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.
Інформація щодо прибуття тіла на чину поховання буде згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Царство Небесне!
Вибір редактора
Останні новини
Сили оборони знищили ворожі ешелони з пальним: ефектне відео
Сьогодні, 10:00
Росія готує новий наступ на південному сході: у ГУР назвали терміни та кількість військ
Сьогодні, 09:41
Трамп відреагував на обстріл росіянами України
Сьогодні, 09:10