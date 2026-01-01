Сили оборони знищили ворожі ешелони з пальним: ефектне відео
Сьогодні, 10:00
Бійці СБУ та Сил безпілотних систем ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних Сил України продовжують системно нищити логістику та воєнні ресурси російських окупантів.
У ході розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.
Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії «Fire Point».
У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.
СБУ з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовно позбавляти ворога ресурсів для ведення війни.
