60 портретів воїнів, які віддали життя за Україну: у громаді на Волині відкрили Алею пам’яті

16 квітня в Городищенській громаді, що в Луцькому районі, відкрили Алею пам’яті полеглим воїнам, які віддали життя за Україну.

На стендах — надруковані світлини захисників з описом їхнього бойового шляху, пише Суспільне.

Після хвилини мовчання священнослужителі звершили молебень за душі полеглих захисників та освятили фотостенди. Разом із родинами загиблих, їхніми друзями, побратимами й жителями громади присутні поклали квіти.

Тут встановили пам'ятні банери з портретами 60 полеглих військових, котрі проживали в громаді. Двоє з них загинули у період 2014–2022 років, 50 воїнів – після початку повномасштабного вторгнення російської федерації, ще 8 — учасники бойових дій та АТО, які відійшли у вічність.
Алею облаштували на території діючої "Алеї слави", присвяченої воїнам Другої світової війни, поруч зі школою. Реалізацію проєкту профінансували з місцевого бюджету, суму витрачених коштів не уточнюють.

