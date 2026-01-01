У Луцьку відбудеться чемпіонат України з кікбоксингу WAKO пам’яті Віталія Тимофєєва





Подія приурочена пам’яті волинського воїна, заслуженого тренера України, ковельчанина Віталія Тимофєєва, який у 2024 році загинув на фронті.



Змагання організовані за підтримки благодійного фонду



Як повідомляють у Волинській федерації кікбоксингу



Коли пройдуть змагання:

Поєдинки почнуться у четвер, 16 квітня о 9:00. Того ж дня о 12:00 – офіційне відкриття.



У п’ятницю, 17 квітня о 17:00 стартують фінальні бої чемпіонату за пояс чемпіона України з кікбоксингу WAKO. У суботу, 18 квітня фінішує турнір серед дітей, юнаків та юніорів.



Хто такий Віталій Тимофєєв

Віталій Тимофєєв — український тренер із кікбоксингу WAKO, офіцер Збройних сил України та учасник російсько-української війни, який поєднав у своєму житті спорт і службу державі.



У Ковелі Тимофєєв став ключовою фігурою розвитку кікбоксингу. Він заснував перші секції французького боксу сават і кікбоксингу, власноруч облаштував тренувальну базу та понад 20 років працював тренером.



На базі ДЮСШ створив безкоштовну секцію, де виховав десятки чемпіонів України, Європи та світу. Його учні здобували перемоги на міжнародних турнірах WAKO, а сам він отримав звання «Заслужений тренер України».



Водночас його головним досягненням вважають не медалі, а виховане покоління молоді — дисциплінованої, мотивованої та патріотичної.



З 2015 року брав участь у бойових діях у складі 14-ї окремої механізованої бригади, а після повномасштабного вторгнення у 2022 році добровільно повернувся на фронт.



Служив командиром роти вогневої підтримки, а згодом — заступником командира батальйону з артилерії у складі 100-ї окремої механізованої бригади.



21 квітня 2024 року під час бойового завдання в районі Очеретиного на Донеччині Віталій Тимофєєв зник безвісти, згодом стало відомо про його загибель.



За свідченнями побратимів і рідних, він до останнього керував боєм, прикривав відхід підрозділу та врятував життя військових. Його життєвий шлях — це поєднання служіння спорту і служіння країні: тренер, який виховав чемпіонів, і офіцер, який віддав життя за Україну.



Наразі триває













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

