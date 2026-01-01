На Волині через помилку хірурга пацієнтці видалили частину кишківника

Віктора Глодіка у неналежному виконанні професійних обов’язків. Обвинувачений встановив пацієнтці неправильний діагноз, що призвело до ускладнень. Зрештою, жінці довелося видалити частину тонкої кишки. Втім, замість реального покарання медику призначили іспитовий термін.



Про це пише



Як йдеться у вироку від 9 квітня, Віктор Глодік працює у КНП «Ратнівська центральна районна лікарня». Він обіймає посаду в хірургічному відділенні, а також у дитячій хірургії та поліклінічному відділенні.



Згідно з даними суду, у період з 10 до 22 квітня 2024 року лікар провів недостатнє обстеження пацієнтки, неправильно інтерпретував результати аналізів і не розрізнив захворювання зі схожими симптомами. Унаслідок цього він встановив жінці хибний діагноз і, відповідно, обрав неправильну тактику лікування.



Згодом стан пацієнтки суттєво погіршився, її госпіталізували у тяжкому стані до Волинської обласної клінічної лікарні. Там 22 квітня 2024 року лікарі провели термінову операцію – резекцію некротичного сегмента тонкої кишки, тобто часткове видалення ураженої ділянки.



Обвинувачений повністю визнав свою вину та співпрацював зі слідством.



Суддя Ольга Фазан визнала Віктора Глодіка винним за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) та призначила рік позбавлення волі, проте замінила реальне покарання на рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.







