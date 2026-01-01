У Луцьку припинили опалення для дитсадків та шкіл





Про це у коментарі Антон Безносиков.



За його словами, теплопостачання наразі продовжують лише до пологового будинку, до їхньої заяви про припинення теплопостачання.



Після завершення опалювального сезону тепло й надалі подавали у 36 із 39 дитсадків Луцької громади, Луцький клінічний пологовий будинок та Волинський обласний госпіталь для ветеранів війни.



Довідково: офіційно опалювальний сезон 2025/2026 у Луцькій громаді завершився 31 березня. У місті діють 43 котельні. 12 з них, які працюють виключно на опалення.

Через потепління, яке прогнозують синоптики, у Луцьку 15 квітня припинили подачу теплопостачання до об'єктів соціальної сфери.Про це у коментарі Суспільному розповів речник державного комунального підприємства "Луцьктепло"

