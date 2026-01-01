У Луцьку припинили опалення для дитсадків та шкіл

Через потепління, яке прогнозують синоптики, у Луцьку 15 квітня припинили подачу теплопостачання до об'єктів соціальної сфери.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.

За його словами, теплопостачання наразі продовжують лише до пологового будинку, до їхньої заяви про припинення теплопостачання.

Після завершення опалювального сезону тепло й надалі подавали у 36 із 39 дитсадків Луцької громади, Луцький клінічний пологовий будинок та Волинський обласний госпіталь для ветеранів війни.

Довідково: офіційно опалювальний сезон 2025/2026 у Луцькій громаді завершився 31 березня. У місті діють 43 котельні. 12 з них, які працюють виключно на опалення.

